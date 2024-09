Juventus e Vlahovic il rinnovo al centro della crisi | tutti gli scenari|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-24 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: LA PROPOSTAOra è tempo di rimettersi al lavoro, e di arrivare al più presto a una soluzione, che però sembra molto lontana. Il piano, in estate, era quello di avviare i colloqui entro fine settembre, per poi arrivare a una definizione entro la fine dell’anno solare 2024. L’ideasarebbe quella di un prolungamento del contratto fino al 2028 o 2029 con un ingaggio da 10 milioni più bonus, spalmando così su più anni parte dei soldi dovuti afino al 2026. L’attaccante serbo, classe 2000, dovrebbe rinunciare a qualcosa, almeno a livello di fisso, ma attraverso i bonus manterrebbe un ingaggio in doppia cifra.