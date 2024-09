Intesa Sanpaolo presenta programma da 10 mld agli industriali torinesi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Si chiama “Il tuo futuro è la nostra impresa” il nuovodiper le Pmi, micro-aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo. A livello nazionale il gruppo bancario ha previsto 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità delle piccole e medie imprese e delle aziende di minori dimensioni. Sono previsti una serie di interventi per la realizzazione degli obiettivi fissati nel Pnrr per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro come annunciato dal Ceo di, Carlo Messina. Per il Piemonte sono stati messi a disposizione 10 miliardi di euro.