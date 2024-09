Il comune di Milano incassa quasi 38 milioni di euro per la concessione di edicole funerarie del cimitero Monumentale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Chesia una città dai prezzi a volte impossibili è noto. Basti pensare al mercato immobiliare. Ma anche assicurarsi un posto al buio, ovvero una tomba benché anche in posto speciale può essere davvero impegnativo economicamente. Certo è che c’è stato qualcuno che ha sborsato2,5diper aggiudicarsi ladi 99 anni di un’edicola funeraria aldi. A tanto è stata assegnata all’asta l’edicola Annoni, per cui Palazzo Marino aveva fissato una base di 477mila. L’asta pubblica si è svolta martedì mattina nella sala Formazione del palazzo di via Larga. Tre leper cui era stata aperta la procedura ad evidenza pubblica. Il valore complessivo di base, superiore a 1 milione e 200mila, è stato più che triplicato: i tre monumenti sono stati assegnati per un totale che sfiora i 3,8di