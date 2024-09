Francini e Merolla per pareggiare a Pisa così lo Spezia resta secondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La, 24 settembre 2024 – Doppio k.o. per Under 17 e Under 16 dello, mentre raccoglie 1 punto almeno l'Under 15. Questo è l'esito dell'ultimo turno delle giovanili delloimpegnate nei campionati nazionali. Sonora sconfitta per il team Under 17 di David Alessi, superato al Ferdeghini dal Bologna per 0-3: in gol Baldini, Mrankov e Fustini. Il tecnico ha schierato Altemura, Rapallini, Ditillo, Vannucci, Vignali, Schembre, Ravecca, Mazzanti, Manduca, Del Sante, Cassano. A disposizione: Ababei, Bruni, Fiocchi, Pellegrini, Amato, Sartori, Rosati, Ricci, Ceccolini. Classifica, dopo 4 turni: Genoa punti 10; Juventus 9; Sampdoria, Parma e Bologna 7; Torino e Modena 5;4; Sassuolo e Reggiana 2; Carrarese e Cesena 1.