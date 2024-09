Farmaci introvabili e costosi in Italia Aifa blocca l’esportazione e lancia l’allarme

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) Insuona forte il campanello d’allarme per isu tutto il territorio. Non si tratta solo di medicinali base, bensì di quelli importanti, a volte anche salvavita, che nel Bel Paese sembrano essere solo di passaggio, per poi andare a finire in “lidi” ben più facoltosi. L’, l’Agenziana del farmaco, si è infatti accorta del traffico anomalo di prodotti verso l’estero, con la Svizzera in prima posizione ad accaparrarsi le medicine che a volte vengono rivendute 10 volte il prezzono. Una situazione critica, che l’stessa ha prontamente frenatondodi trenta etichette. SosinLa situazione sembra davvero allarmante, perché di un terzo delle medicine che dovrebbero essere sui banchi non si ha traccia. Su 10.000in prontuario, infatti, il mercatono è carente di 3.