Fabbrica Italia è l’unico tra i grandi produttori europei senza costruttori stranieri | un’assurdità

(Di martedì 24 settembre 2024) di Carbloggerè il nome del piano industriale con cui Sergio Marchionne nel 2010 promise investimenti e produzioni più che raddoppiate nel nostro paese in cinque anni. Era aprile e stavo lì ad ascoltarlo, insieme agli azionisti e a qualche collega. Scrissi di pani e pesci perché i conti non mi tornavano, la cosa mi costò qualche discussione accesa con dirigenti Fiat. Alla fine ebbi ragione, ma non ricordo nessuna soddisfazione. Come non ne ho adesso per lo zero risultato del piano dell’attuale governo per attrarre investimentia casa nostra, documento di cui ho scritto sul numero di settembre di Quattroruote e ripreso sul sito., nome a parte, è il centro dello scontro oggi fra il governo Meloni e Stellantis.