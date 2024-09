Cinema e salute mentale Quattro pellicole approfondiscono il tema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) È giunta alla quinta edizione Movie Mental, la rassegnatografica dedicata allasere di ottobre da trascorrere in Sala Ratti, corso Magenta 9, per assistere alla proiezione diche verranno poi discusse dal pubbico insieme ad assistenti sociali, educatori, infermieri, psicologi, medici e psichiatri. La rassegna è promossa dal Dipartimento di, dipendenze e disabilità dell’Asst Ovest Milanese (con il sostegno della Fondazione degli ospedali onlus, Cineforum Marco Pensotti Bruni e il patrocinio del Comune di Legnano). L’ingresso è gratuito, a partire dalle 20.30. Il primo appuntamento è fissato per martedì 1° ottobre con "Marylin ha gli occhi neri", regia di Simone Godano.