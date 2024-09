Castignano in festa | Giuseppina centenaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Un paese di centenari. Non si può dire diversamente di, visto che negli ultimi anni diversi cittadini hanno tagliato l’ambizioso traguardo del secolo di età. L’ultima, in ordine di tempo, è stataMoreschini, che proprio sabato scorso ha festeggiato i suoi 100 anni. Una ricorrenza che la signora, circondata dall’affetto dei suoi familiari, ha voluto celebrare con tutta la comunità castignanese. Compreso il sindaco Fabio Polini il quale, a nome del Comune di, ha omaggiato la festeggiata di una targa e di un mazzo di fiori. Ancora vivi e lucidi, in lei, i ricordi delle Seconda Guerra Mondiale, vissuta quando era bambina, così come quelli delle varie epidemie che si sono succedute. La festeggiata ha anche regalato sorrisi a tutti. "è sempre più paese della longevità – conferma il sindaco Polini –.