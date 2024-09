Calcio Serie D Verso Vigor Senigallia-Ancona oltre un secolo di derby

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Dalle prime sfide degli anni Venti del Novecento, agli epici incontri in stadi stracolmi degli anni Ottanta, tra rossoblù e biancorossi non è mai stato unbanale: riviviamone storie e personaggi, 24 Settembre 2024 – Meno cinque ache ritorna domenica 29 alle 15 a pochi giorni di distanza dal successo di Coppa deiini, che davanti ai 2.400 del Bianchelli il 1° settembre eliminarono i dorici, rimontando da 0-2 e vincendo, dopo il 2-2 al 90?, per 7-6 ai calci di rigore: successo che è valso la qualificazione ai trentaduesimi contro la Sambenedettese.non è mai una partita come le altre anche se si è soltanto alla quarta giornata di andata e non solo perché con 7 e 6 punti entrambe occupano i piani alti della classifica.