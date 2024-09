Bucchioni duro | Inter-Milan? Colpa di Inzaghi! Ho una domanda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024)si scaglia contro Simone, colpevole della sconfitta dell’contro ilnel derby dio. Il giornalista, al contempo, siroga sulla gestione di un calciatore nerazzurro. COLPE – In collegamento su Radio Sportiva, Enzosi scaglia contro le mosse di Simonenel derby perso contro il: «non l’ha gestito benissimo la partita e l’ha riconosciuto. Le colpe sono nelle sostituzioni. Uno come Calhanoglu non lo tolgo perché ha la capacità di dare fluidità alla manovra e per la freschezza di pensiero. Non dico di utilizzarlo sempre, ma domenica non l’avrei levato. Le mosse hanno peggiorato la situazione». Un giocatore come Calhanoglu, in effetti, è molto difficile da togliere dal campo. Non a caso è candidato per la vittoria del Pallone d’Oro, insieme al suo capitano Lautaro Martinez.