ATP Hangzhou Marin Cilic riemerge dalle ceneri | batte Zhang vince un torneo dopo quasi tre anni e scrive un nuovo record

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)è tornato. Il tennista croato mette fine al suo calvario durato oltre un anno e mezzo e torna ad alzare un trofeo al terzodal suo rientrola seconda operazione al ginocchio: l’ex numero 3 al mondo si porta a casa la coppa dell’ATP di, ventunesima della sua carriera,ndo il padrone di casaZhizhen con un doppio 7-6, proponendosi così come una mina vagante per la chiusura della stagione sul cemento.riassapora il successotre, il ventesimo titolo era datato fine ottobre 2021 a San Pietroburgo, quando superò in tre set Taylor Fritz. Ma soprattutto, entra a piè pari nella storia del tennis, diventando il giocatore con la classifica più alta ad aver vinto unATP: prima dell’inizio delle competizioni era scivolato al numero 777 del ranking, mai nessuno era riuscito in quest’intesa.