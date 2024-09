Alluvione obbligo di polizze assicurative per le aziende | Ma lo Stato partecipi ai costi o sarà impossibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Cotignola (Ravenna), 24 settembre 2024 – “L’introduzione dell’per le imprese di stipulareper danni derivanti da eventi catastrofali porta con sé diverse perplessità anche rispetto a quelle che sono le mancanze delle istituzioni in merito alla tutela del territorio”. Così Valerio Molinari, azionista di maggioranza di Ecogest, – azienda con sede a Cotignola, in provincia di Ravenna – e presidente del Centro studi per il cambiamento climatico. L’imprenditore deve tutelare l’azienda da tutti i rischi? “Sì, ma undi questa natura per il sistema produttivo italiano necessiterebbe di un accompagnamento parallelo da parte dello, una compartecipazione al costo della polizza: un ristoro dei crediti d’imposta.