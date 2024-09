Zendaya alla proiezione di Dune | Parte Due rivela i suoi problemi riguardo la fama | Forse non sono tagliata per questo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Durante un evento a New York dedicatodiDue, l’attriceha condiviso riflessioni profonde sul peso dellae le sfide che comporta essere sotto i riflettori. Intervistata dal giornalista Erik Davis,ha confessato di non essere sicura di poter gestire appieno l’aspetto pubblico del suo lavoro, sottolineando il desiderio di essere riconosciuta principalmente come una persona, piuttosto che come una celebrità.riflette sulladiDue: “Voglio essere vista come una persona, prima di tutto” L’incontro ha anche visto lacipazione del regista Denis Villeneuve e dei co-protagonisti Timothée Chalamet e Austin Butler.