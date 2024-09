Verstappen vuole dire le parolacce in conferenza | Se non posso parlare quasi quasi mi ritiro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Maxle “” instampa. Altrimenti sai che c’è? Lascio. Il campione del mondo batte i piedi contro le multe per la cattiva condotta che la Fia distribuisce in Formula 1 ultimamente.è stato punito con alcune ore di “servizio civile” non meglio specificato per aver affermato detto, nellastampa dei piloti di giovedì, che “la macchina era fottuta” . Il presidente della Fia, Ben Sulayem, aveva dichiarato pochi giorni prima che i piloti nonno mica “come dei rapper”. La prima reazione di Max, già sabato, è stata quella di rispondere seccamente nellastampa ufficiale. Anche domenica, dopo il suo secondo posto, ha arronzato lae poi ha indetto unastampa parallela. Lì ha chiarito e s’è sfogato. “Non do risposte lunghe se mi trattano così.