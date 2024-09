Un consiglio | abolire subito l’intervallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo tre Supercoppe consecutive, il trofeo riprende la strada di Milano. Come nel 2020. Corsi e ricorsi storici alla mano, forse, in casa Olimpia toccano ferro. Quattro anni fa l’Armani vinse il trofeo proprio a Bologna, contro la Virtus. Poi, però, qualche mese più tardi, in un playoff incredibile, Teodosic e compagni cancellarono Rodriguez & Co, con un incredibile 4-0 che regalò lo scudetto alla V nera. Logico che, per come è arrivata la sconfitta, la Virtus non possa essere contenta. E l’analisi, ancorché superficiale, non può limitarsi a questo dato statistico. La statistica impietosa, semmai, è un’altra. E prende di mira proprio il mondo Virtus. Meglio, un vizio che è diventata una spiacevole abitudine dai playoff della passata stagione. La Virtus è bella, piacevole, persino dominante per due quarti. Poi, torna negli spogliatoi. E qua, il mistero aleggia.