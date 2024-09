Troppo forte il Forlì la Zenith ne prende tre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)Prato 0PRATO (4-3-1-2): Brunelli, Casini (84’ Moretti), Cela, Fiaschi, Rosi; Saccenti (70’ Poli), Gemignani (55’ Cecchi), Kouassi; Toci (70’ Bicchierini); Vezzi (55’ Mertiri), Falteri. All. Settesoldi.(4-3-3): Martelli; Mandrelli (51’ Lilli), Sbardella, Saporetti, Graziani (81’ Berto); Menarini (75’ Okitojicandjo), Gaiola, Campagna (50’ Rossi); Macrì, Merlonghi (51’ Masini), Farinelli. A All. F.F. Ceglia. Arbitro: Mammoli di Perugia. Reti: 8’ (r) Macrì, 42’ Campagna, 90’ Okitojicandjio. Altra sconfitta per laPrato, che incassa un pesante 3-0 al "Torrini" di Sesto Fiorentino contro il più quotatoe rimane nei bassifondi della classifica con un solo punto nel girone D di serie D. Partenza in salita per i pratesi. Al primo affondo, al 7’, ilguadagna un calcio di rigore per il tocco in area di Rosi.