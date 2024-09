Torna a casa e scopre il furto di oggetti d’oro e cellulari | avverte il 112 e i carabinieri arrestano i tre ladri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Città di Castello (Perugia), 23 settembre 2024 – Idella Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di origini albanesi, di età compresa tra i venti e trent'anni, residente a Roma, privi di permesso di soggiorno, ritenuti responsabili del reato diaggravato in concorso in abitazione. Le tre persone sono state fermate a bordo di un'autovettura lungo la Strada Statale E45, subito dopo aver compiuto unall'interno di un'abitazione del centro abitato di Città di Castello.I militari si erano messi immediatamente sulle loro tracce dopo che un cittadino tifernate, rientrando aed accortosi delsubìto, aveva allertato il Numero Unico di Emergenza 112 riuscendo a fornire utili informazioni per riuscire ad individuare l'autoveicolo su cui erano stati visti fuggire i malviventi.