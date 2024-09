Tom Holland | nuovi rumors sul futuro nel MCU come SPIDER-MAN

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tomsulnel MCU-MAN Nelle ultime settimane si è parlato molto dei piani di Marvel Studios e Sony Pictures per-Man 4, con tutti gli indizi che puntano a vedere il Peter Parker di Tomincontrare finalmente il Venom di Tom Hardy per combattere Knull. L’accordo tra i due studios è saltato durante la produzione di-Man: Far From Home e, per un certo periodo, sembrava che la Sony avrebbe realizzato un terzo film senza alcun contributo da parte di Kevin Feige (qualcosa ci dice che non sarebbe finita bene). Per fortuna, i fan hanno cambiato le cose, ma almeno in parte il motivo per cui No Way Home è finito nel modo in cui è finito è perché nessuno era sicuro che avremmo rivistonel MCU. Inoltre, non essendo più sotto contratto,ha più volte messo in dubbio il suopersonaggio in generale.