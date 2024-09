Thiago Motta deve guardarsi dal proprio furore fondamentalista Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024)dal) Scrive ladello Sport con Sebastiano Vernazza: I gol arriveranno, la Juve segnerà nel momento in cui i giocatori avranno interiorizzato e “meccanizzato” il calcio del nuovo allenatore. L’altra sera, però,ha esagerato con la sostituzione anticipata di Vlahovic. Lo ha fatto uscire all’intervallo. Una bocciatura, in pratica lo ha additato come primo colpevole dell’aridità d’attacco. Al suo posto ha inserito Weah, un esterno, scelta che ha lasciato perplessi e che da alcuni è stata interpretata come un atto di presunzione, se non di arroganza.dal, le partite si giocano e si vincono con i giocatori che si hanno. Ogni tanto bisogna mediare e concedere tempo.