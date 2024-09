Tennis finali di Davis | tornano Sinner e Musetti out Berrettini Volandri | Non è la lista definitiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentre Lorenzoraggiunge la sua terza finale stagionale, sul cemento di Chengdu in Cina (6-4, 6-2 al russo Alibek Kachmazov, in finale affronterà il cinese Juncheng Shang), il capitano dell’Italia di CoppaFilippoha diramato i pre-convocati per la Final 8 ad eliminazione diretta in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga. A comporre il quintetto azzurro saranno Jannik(numero 1 del ranking ATP di singolare), Lorenzo(19), Flavio Cobolli (32), Andrea Vavassori (9 del ranking di doppio) e Simone Bolelli (12 del ranking ATP di doppio). “Quest’anno torneremo a Malaga con l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro paese - spiega il capitano -. Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking.