Sul trono anche Martina de Ioannon e Francesca Sorrentino ex concorrenti di Temptation Island

(Di lunedì 23 settembre 2024) È tutto pronto per l’inizio della stagione 2024 di Uomini e donne, lo storico dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45. Giunto alla 29a edizione, il programma, come di consueto, vede seduti al centro dello studio quattro single alla ricerca dell’amore e tanti corteggiatori e corteggiatrici pronti a far breccia nei loro cuori. Confermatissimi gli opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.