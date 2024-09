Spezia nasce nel quartiere del Limone una Comunità genitore-bambino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) La, 23 settembre 2024 - È stata affidata alla Cooperativa sociale San Pio con sede ad Alba (Cuneo), per oltre 5 milioni 200mila euro, la concessione della struttura residenziale '', doveranno due: una educativa assistenziale per minori dai 6 ai 18 anni e una. L’edificio di proprietà del Comune dellae recentemente riqualificato è situato neldelin Salita Santa Teresa del Bambin Gesù, 22. “Si tratta di un passo avanti significativo per la realizzazione di due sedi destinate all’accoglienza di minori e genitori che necessitano di assistenza e vivono situazioni di disagio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – .