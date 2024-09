Serie C gli squalificati della 5ª giornata | fermati in tre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Giudice Sportivo, al termine5ªd’andataC, ha squalificato tre calciatori per due giornate. Il Giudice Sportivo diC, in base alle risultanze arbitrali, ha emesso le proprie decisioni sulle gare giocate il 20 e 21 settembre squalificando ben tre calciatori per due giornate: si tratta di Raffaele Russo dell’ Avellino “per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misurasanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.