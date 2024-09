Seria A Atalanta-Como rinviata 24 ore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 22.55, gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, è stata definitivamentea martedì, sempre alle 20.45. La partita è stata dapprima posticipata a causa delle forti piogge che hanno flagellato la città lombarda nelle fasi antecedenti al match, e poiper l'impraticabilità del campo. Dopo i primi due sopralluoghi l'arbitro Tremolada, che aveva fatto i controlli con i capitani De Roone e Cutrone, ha deciso per il rinvio di 24 ore.