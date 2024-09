Piace ad un club italiano un azzurro può tornare in Serie A | De Laurentiis frena tutto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono ore molto calde sul fronte mercato. Infatti, da oggi si parla di un possibile colpo di mercato che coinvolgerebbe anche il Napoli. Il mercato si è concluso da diverse settimane, ma le società non “dormono” mai. In modo particolare il Napoli, il quale continua ad essere alle prese con una situazione molto delicata. Ad oggi, non ci sono “problemi” tra le file azzurre, ma ilpotrebbe cambiare molto rapidamente. A destabilizzare l’ambiente potrebbe essere una vecchia conoscenza delpartenopea, con il calciatore che sogna un grandissimo ritorno in un top. Si tratta di Victor Osimhen, il quale attualmente veste la maglia del Galatasaray. Ilturco ha acquistato il nigeriano in prestito, motivo per il quale difficilmente il suo futuro sarà in Turchia.