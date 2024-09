Pensioni 2025 scuola | Quota 41+10 agosto 2025 rateo da settembre o vanno aggiunti i 3 mesi di finestra?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Molto interessante la domanda che la nostra lettrice Anna ha rilasciato sul portale, in quanto tocca il campo delleanticipate, raggiungimento della, ma nel comparto, ove il dubbio sulle famose ‘finestre’ é ancora più pressante,conteggiati i 3o dal momento che nel compartovi é una soladi uscita annuale il 1queste vengono meno e la pensione viene erogata subito non appena ri requisiti? Dunque nel caso della signora Anna, raggiungendoli in, direttamente a? I dettagli della risposta del Dott. Perfetto che vista la casistica precisa si é avvalso a sua volta di un articolo pubblicato dalla collega Patrizia Delpidio, investire oggi, a cui ha aggiunto le proprie considerazioni.