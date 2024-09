Operazione antidroga a Ercolano | indiziate 21 persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Smantellate due organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti; sequestrate droghe e arrestati membri del gruppo Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21(per 14 custodia in carcere, per 7 arresti domiciliari) gravemente, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di droga.