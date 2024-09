Meteo Roma del 23-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge a partire dal nord ovest peggiora dal pomeriggio con acquazzoni e temporali anche intensi sui settori occidentali ma il tempo poi verso il Nord Est laterale notte con precipitazioni anche di forte intensità centro nuvolosità in aumento nel corso della giornata sulle regioni centrali con deboli piogge e acquazzoni sparsi a partire dai settori tirrenici e poi in estensione verso est in serata acquazzoni e temporali localmente intensi su Toscanella ad giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge e acquazzoni sparsi sul Campania Calabria Basilicata e Sicilia piaciuta altro in serata e nottata poche variazioni in coda precipitazioni le stesse zone temperature minime generale rialzo su tutta la penisola massime in calo ...