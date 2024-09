La nuova via del cashmere | i brand cinesi in mostra tra storia e innovazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano – Dopo il successo del debutto milanese dello scorso autunno, Qinghetorna nella capitale italiana della moda in occasione della Milano Fashion Week Women’s Collection. Questa volta, l’associazione che rappresenta le maggiori aziende produttrici didella regione cinese di Qinghe ha presentato presso l’hotel Four Seasons di Milano seidel distretto: E-San, Langkun, Xinhua, Hongtai, Huangtaiji e Zhonghui. “È nostro interesse avere delle fonti di approvvigionamento di qualità, - spiega a Il Giorno il Cavaliere del Lavoro Mario Boselli – e le filiere di Qinghesono una vera e propria garanzia”. La Cina è il principale produttore mondiale di, pregiata fibra apprezzata per la sua morbidezza, leggerezza e capacità di isolare dal freddo.