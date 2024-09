La giornata di CorriAdmo Oltre 300 persone in pista | Aiutiamo chi sta male

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Hanno partecipato in più di trecento alla quinta edizione di. E l’Admo, l’associazione che si occupa di trovare donatori di midollo osseo, col favore del clima di ieri ha raccolto fondi e trovato tre donatori. Una marea di magliette celesti ieri mattina ha colorato le vie cittadine, per una manifestazione che fonde sport e solidarietà. Di fronte ai giardini Diaz, con il percorso della gara non competitiva che si è snodato tra le vie di Macerata, Admo ha cercato e trovato, tramite uno screening con tampone salivare, non invasivo,la cui donazione può salvare delle vite. "Questo mese, prima della corsa, a Macerata abbiamo già tre nuovi iscritti al registro dei donatori – racconta Eleonora Salvatori, responsabile della sezione operativa Admo –, più altri tre che hanno aderito nella mattinata.