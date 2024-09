La Dda di Bari dopo l’omicidio di Antonella Lopez a Molfetta | Rampolli usano discoteche per manifestare la propria caratura criminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lecome l’uomo di scontro, attraverso il quale affermare lasupremazia. C’è anche questo dietrodi, la 19enne uccisa al Bahia Beach didurante uno scontro tra due giovanidella criminalità organizzata barese. Almeno è quello che pensa il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di, Francesco Giannella, secondo il quale “i social, le, i pub e i luoghi di aggregazione sono le aree in cui si scatena la necessità diplatealmente la”. Alcuni gruppi di ragazzi, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’inchiestail fermo del 21enne Michele Lavolpe, “vanno in certi posti solo per provocare e cercare lo scontro”.