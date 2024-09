Istat | deficit 2023 cala a -72% del Pil

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 11.06 Revisione generale dell'sui conti economici. Migliora l'indebitamento "netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che, per il 2022 e il, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nelle stime rilasciate lo scorso aprile)". Infatti, il Pil nominale del 2021 risulta superiore di circa 21 mld e nel 2022 esuperiore di 33 e 34 mld, scrive l'. Conseguentemente, "il Pil in volume del" si attesta per la prima volta sopra al massimo raggiunto prima della crisi del 2008.