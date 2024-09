Inter-Milan è la rivincita di Fonseca | salvata la panchina ora deve salvare la stagione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’hanno criticato, e ci stava dati i risultati. L’hanno processato, persino deriso, e questo molto meno, a conferma di un certo atteggiamento di una certa stampa sportiva, sempre forte con i deboli e molto meno con i forti, ma questa è un’altra storia. Dopo appena quattro partite e poco più di due mesi sulladel, era diventato il capro espiatorio perfetto per una situazione difficile e le cui eventuali responsabilità, semmai, stavano altrove. Quasi lo zimbello dio. Il derby è chiaramente ladi Paulo. Ilnon batteva l’da due anni esatti e nelle ultime sei sconfitte di fila che tanto pesavano sull’ambiente non c’era certo lui in