Inter cosa ti dice la quinta giornata delle rivali in Serie A? Il punto

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’, reduce dalla sconfitta per 1-2 contro il Milan, si attesta dopo 5 giornate al sesto posto nella classifica dellaA. 8 i punti dei nerazzurri, gli stessi dei rossoneri. JUVENTUS E NAPOLI – L’si trova in questo momento a una lunghezza dalla Juventus, protagonista del terzo 0-0 consecutivo inA. I bianconeri si sono trovati di fronte un Napoli molto organizzato, in pieno spirito contiano. Le linee di passaggio sono state chiuse con attenzione dal club partenopeo, rendendo necessario tentare la giocata personale per rendersi pericolosi in fase offensiva. Ciò è avvenuto nel caso dell’occasione avuta da Teun Koopmeiners nel secondo tempo della frazione, il cui impulso è stato dato da una grande azione personale di Andrea Cambiaso, autore di una percussione centrale sfociata nel tiro alto dell’olandese da posizioneessante.