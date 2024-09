Ingiusta detenzione lunga 3 anni | 212mila euro di risarcimento a Stefano Binda accusato dell’omicidio di Lidia Macchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cittiglio (Varese) –ha diritto alda parte dello Stato, per l'patita per tre: 1.286 giorni vissuti tra il 2016 e il 2019, con la terribile accusa di essere il predatore assassino di, la studentessa di Varese, per duesua compagna di liceo e come lui militante di Comunione e liberazione, assassinata con 29 coltellate la sera del 5 gennaio 1987, nella zona di Cittiglio. Ma l'entità dell'indennizzo deve essere ridimensionata: da 303.277, 38a 212.294,24. I giudici della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano hanno accolto il ricorso del 57enne laureato in filosofia d Brebbia che, assistito dall'avvocato Patrizia Esposito, chiedeva di essere riammesso alche la Cassazione aveva annullato con rinvio all'Appello.