In Germania Scholz si salva nelle elezioni del Brandeburgo 

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Spd di Olafha ottenuto una rara vittoria ieriper il Land del Brandeburgo, superando il partito di estrema destra di Alternativa per la(AfD), che i sondaggi avevano dato in testa durante tutta la campagna elettorale. Merito di una forte mobilitazione degli elettori La Spd ha ottenuto il 30,9 per cento, quasi cinque punti in più rispetto alle ultimein Brandeburgo. AfD si colloca al secondo posto, in crescita di sei punti, con il 29,4 per cento. Il sorpasso, che avrebbe potuto decretare la fine dicome candidato alla cancelleria della Spd, non c'è stato. Questo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 23 settembre, realizzato con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Per ricevere la newsletter integrale nella tua casella di posta elettronica puoi iscriverti qui. È gratuito.