Gerry Scotti | Piacciono molto ai gay sono orgoglioso di questo

(Di lunedì 23 settembre 2024)questa settimana si è raccontato al settimanale Gente. “Se ho avuto molte avances? Ho lavorato con le donne più belle della televisione edi dirle che nessuna di loro ci ha mai provato! Le fan? Quando andavo a Ibiza a fare il deejay con Cecchetto, Linus e Sandy Marton, mandavamo avanti Sandy. Le più belle le prendeva lui e poi arrivavamo noi come gli squali. Ci siamo divertiti. Erano gli Anni 80, eravamo ragazzi. Ora piaccioanche ai gay: mi onora la cosa. E vado fortissimo tra le signore dopo gli 80”.ha poi parlato di guadagni: “Nonil calciatore che ha guadagnato di più. Ma ho avuto la fortuna di giocare in serie A per 40 anni e da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. A me non mi compri“.