Finalmente sì Fiori d’arancio a Canale 5 matrimonio per l’amato volto del programma

(Di lunedì 23 settembre 2024)per una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne. Proprio nel giorno in cui la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda su5, arriva la lieta notizia. Nozza in stile classico per la bella del dating show: sposa in abito bianco, con coroncina e velo, mentre lo sposo indossava un elegantissimo abito nero con papillon. Le immagini della cerimonia hanno rapidamente fatto il giro del web. Ilè stato celebrato domenica 22 settembre in chiesa. Dopo il sì, è scattato subito il bacio, accolto dagli applausi di amici e parenti. All’uscita dalla chiesa, per la coppia c’è stato poi il classico lancio del riso. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte, e gli sposi hanno infine salutato tutti gli ospiti con un brindisi finale, mentre i fuochi d’artificio illuminavano la scena.