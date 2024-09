Europa provincia della Nato | ma i loro interessi sono anche i nostri?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si capisce dalla nuova Commissione UE che il tempopace è finito ed è tempo di guerra. I portafogli più importanti, Economia, Difesa ed Esteriandati a piccolissimi paesi, le cui popolazioni raggiungono la Lombardia, chequelli però più atlantici. La linea del Nord, fondamentale per la contrapposizione alla Russia, ha stravinto. D’altra parte pure la Von der Leyen viene da quel mondo, avendo ricoperto il ruolo di ministroDifesa in Germania. Gliatlantici hanno surclassato quelli di paesi fondatori ormai nobili decaduti, come Francia, Belgio, Italia. La Germania, pur in recessione economica e politica, resta in sella perché si affaccia anch’essa sul mare del Nord, dove viene lanciata la sfida alla Russia putiniana.