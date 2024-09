Dexter | New Blood la recensione senza spoiler della serie tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024): Newè una minitelevisiva uscita nel 2021 scritta da Clyde Phillips e diretta da Marcos Sieg. Sequel dell’iconica, questa nuova produzione riporta in scena lo spietato serial killer interpretato da Michael C. Hall, ambientando la storia circa dieci anni dopo gli eventi conclusivioriginale. Il protagonista si è trasferito in una piccola città di Iron Lake, nello stato di New York, sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay, nel tentativo di lasciarsi alle spalle il proprio passato. Ha una relazione con il capopolizia, Angela Bishop, e conduce una vita tranquilla e lontana dalle preoccupazioni. Tuttavia, unadi eventi inaspettati riaccenderanno l’oscuro “passeggero” che da anni è riuscito a tenere a bada.