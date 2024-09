Darmian | Tre cose da sommare Preoccupazione? Reagiremo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro il Milan nel derby di Milano. Il difensore nerazzurro sempre chiaro e schietto. NESSUNA– Matteosi è concesso a Mediaset dopo Inter-Milan: «Un approccio forse un po’ sbagliato, il Milan ha fatto la sua partita, non abbiamo espresso il massimo del nostro gioco. Tutto questo sommato ha fatto sì che parliamo di una sconfitta. Perdere non è mai piacevole, sappiamo quanto vale il derby. Ora dobbiamo analizzare quanto fatto per cercare di migliorare. Sapevamo quello che ci si poteva aspettare, siamo stati meno bravi del solito, ma meriti al Milan che ha fatto una partita migliore della nostra. Bisogna analizzare quanto fatto di positivo e meno bene.? Una sconfitta non toglie quanto di buono fatto finora in questi anni. C’è la possibilità di migliorare e lavoreremo per quello.