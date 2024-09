Crolla palazzina a Saviano nel napoletano | 4 morti tra cui due bimbi Due i superstiti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tragedia a, nel. Unadi due piani èta in via Tappia 5, in seguito a una probabile esplosione di gas Gpl. Sotto le macerie è finita un'intera famiglia: una bimba di 4 anni e il fratellino di 6 sono, mentre il papà e l'altro figlio di 2 anni sono stati estratti vivi. Nel tardo pomeriggio è stato recuperato anche il cadavere della mamma dei piccoli e qualche ora dopo, durante la notte del 23 settembre, anche il corpo della nonna. Le operazioni di ricerca sotto le macerie si sono dunque concluse. Sul posto hanno lavorato vigili del fuoco, carabinieri, polizia, Protezione civile e volontari.