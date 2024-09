Cos' è Hype la nuova serie tv Rai Fiction con Ernia che racconta di rap riscatto e resilienza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono partite le riprese di, latv Raico-prodotta insieme a Fidelio per Rai Play, con il contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027 – Bando “Lombardia per il cinema”. Lo show, diretto da Fabio Mollo (Il Padre d’Italia, Nata per te, Anni da cane) e Domenico Croce (vincitore del David di Donatello per il cortometraggio Anne)di giovani nati in un contesto difficile, il quartiere QT8 di Milano, e della loro grande ambizione e voglia di rivalsa che li conduce, non senza difficoltà, verso la conquista della scena rap italiana. La– scritta da Salvatore De Mola (Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore) in collaborazione con Libero Pastore, Gemma Pistis e Giulio Lepri – è una produzione fresca e innovativa che si pone come obiettivo quello di esplorare le tematiche giovanili con un tocco di autenticità.