Concord e Astro Bot rappresentano lo stato barcollante di PlayStation

(Di lunedì 23 settembre 2024) In barba alle solite analisi di dati, speculazioni o interviste: se volete sapere lodi salute di Sonybasta volgere lo sguardo alle loro ultime due esclusive, ovveroBot. Se il primo èuno dei più grandi flop mai registrati non solo per la casa giapponese, ma dell’intera industria videoludica recente, il secondo èun grandissimo successo, uno dei migliori platform mai fatti che non siano targati Nintendo. Pura luce videoludica che sbatte contro il lato oscuro della Luna, riportandoci con i piedi per terra. Non è un buon momento per Sony, tra cambi ai vertici, strategia comunicativa sempre più difettosa e la sensazione che questa generazione sia stata un po’ un buco nell’acqua, tanto per Sony quanto per Microsoft.