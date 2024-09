Con le destre l’Italia frana Il governo Meloni stoppa il boom del Pil

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel 2023 il tasso di variazione del Pil italiano è risultato pari a 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alla stima del marzo scorso. A renderlo noto è l’Istat in base alla revisione generale dei Conti economici nazionali. Sulla base dei nuovi dati, nel 2022 il Pil è aumentato del 4,7%, al rialzo di 0,7 punti percentuali, nel 2021 è cresciuto dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali. Il buco nei conti era solo nella testa die Giorgetti Il deficit italiano in rapporto al Pil lo scorso anno è stato pari al 7,2%, migliorato rispetto alla stima pubblicata ad aprile che indicava -7,4%. Riviste anche le stime sul 2022 a 8,1% dall’8,6% stimato in primavera. Migliorano le stime sul debito italiano. Il rapporto con il Pil nel 2023 si è attestato al 134,6%.