Ciclismo lo spagnolo Romeo vince la crono mondiale Under 23 Delude Segaert tredicesimo Raccagni Noviero

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ivanriporta alla Spagna il titolo iridato nellametro23. Straordinaria prestazione del corridore della Movistar aldi Zurigo, per una vittoria che mancava alla nazionale spagnola addirittura da venticinque anni. Infatti il primo e anche ultimo oroera arrivato nel 1999 a Treviso con Jose Ivan Gutierrez. Davvero una prestazione strepitosa quella di, che è stato eccezionale nell’ultimo tratto dellametro (29,9 chilometri da Gossau a Zurigo), dove ha rifilato quasi trenta secondi a tutti gli avversari. Alla fine loha concluso con il tempo di 36:42:70, conquistando meritatamente la medaglia d’oro. Argento proprio come agli ultimi Europei per lo svedese Jakob Söderqvist, argento e staccato di 32 secondi dal vincitore. Sul podio ci sale anche lo svizzero Jan Christen, che ha accusato un ritardo di 40 secondi.