Carpiano fucilate vicino alle abitazioni | attivo il numero anti-bracconaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Milano) – Spari avvertiticase, o in aree protette; animali selvatici in difficoltà; uso di trappole e richiami non consentiti. Con l’avvio della stagione della caccia, che resterà in calendario fino al 31 gennaio 2025, èanche nel Sud-Est Milanese ildel Wwf (328-7308288), al quale inoltrare segnalazioni inerenti l’attività venatoria. In questo modo, anche i cittadini possono contribuire ai controlli, arginando eventuali situazioni d’irregolarità, come lo sconfinamento dei cacciatori in zone off limitsdoppiette, o il mancato rispetto delle distanze dai centri abitati. Intanto, in tempi di peste suina africana, il Wwf esprime preoccupazioni per la possibilità, accordata ai cacciatori, di spostarsi da un ambito venatorio ad un altro, all’interno della Lombardia.