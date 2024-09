Carichi di lavoro eccessivi Domani incrociano le braccia i lavoratori Coca Cola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 - Un impegno che va ben oltre l’orario die obiettivi di vendita sempre più alti. Le condizioni deidella rete commercialeHbc Italia (una sessantina in Toscana) continuano a peggiorare. Per questo,incroceranno lee parteciperanno ad un presidio, domattina dalle 11,30, davanti al quartier generale dia Sesto San Giovanni (Milano). I dipendenti denunciano da tempodi. Dopo una trattativa avviata nel mese di novembre dello scorso anno, i confronti avuti e il percorso intrapreso non hanno purtroppo portato al raggiungimento dell’obiettivo alla base della mobilitazione.