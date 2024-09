Cambia l' ora di programmazione | clamoroso ecco a che ora andrà in onda Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo sciopero Rai tocca anche Stefano De Martino. A causa dell'iniziativa della Rai di impiegati, tecnici, operai e quadri dell'azienda sono saltati alcuni programmi del palinsesto. Ma per fortuna, ladinon è stata cancellata. Ma solo anticipata di una mezz'oretta. Come scrive lo stesso conduttore campano, "Stasera causa sciopero della Raiinalle 20.15 circa". Sospiro di sollievo, dunque, per tutti gli amanti del quiz-show di Rai 1. Il motivo?è un programma che viene registrato. A saltare, invece, sono altri programmi Rai.