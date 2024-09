America’s Cup Maschile Under 25 Luna Rossa vola | è prima in Classifica e va in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) Barcellona, 23 settembre, 2024 – Con cinque regate vinte su otto disputate, il team giovanile diPrada Pirelli supera il primo girone di selezione della UniCredit YouthCup inposizione, dimostrandosi il team da battere nelle Semifinal Series, il cui inizio è previsto per domani, martedì 24 settembre. Dopo diversi rinvii e ritardi per avverse condizioni meteo, la terza e ultima giornata di selezione per il Gruppo A si è corsa in condizioni difficili ma anche spettacolari. Gli AC40, infatti, hanno superato i 40 nodi sull’acqua affrontando sui foil quasi 20 nodi di vento, onda e pioggia battente. Come previsto, i sei team partecipanti hanno dato vita a regate molto aggressive e combattute, corse senza esclusione di colpi.